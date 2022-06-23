Москва, , 15:16 — REGNUM Лучшим футболистом чемпионата России в сезоне 2021/22 признан полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Кристиан Нобоа Кирилл Венедиктов

37-летний эквадорский футболист сыграл 25 матчей в завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). На его счету семь голов и семь результативных передач. «Сочи» по итогам сезона завоевал серебряные медали чемпионата России.

Напомним, Нобоа выступает за «Сочи» с 2019 года. До этого он играл за «Рубин», «Динамо», «Ростов», «Зенит», а также эквадорский «Эмелек» и греческий ПАОК.

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