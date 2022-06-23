Париж, , 15:16 — REGNUM Жюльен Байу и Сириэль Шателен назначены «сопрезидентами» экологической группы в Ассамблее Франции, передает BFM TV.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Партия «Европа Экология Зеленые» сделала объявление 23 июня. Жюльен Байу и Сириэль Шателен назначены «сопрезидентами» экологической группы в Ассамблее.

Кроме того, та же группа объявила, что представит Сандрин Руссо на пост вице-президента Национальной ассамблеи и Юбера Жюльена-Лаферьера на пост секретаря нижней палаты.

Как сообщало ИА REGNUM, французский депутат Борис Валло был избран председателем Социалистической партии в Национальной ассамблее.

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