Барселона, Испания, 23 июня, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Тело основателя компании McAfee Джона Макафи, которое было обнаружено в тюремной камере в тюрьме Барселоны 23 июня 2021 года, до сих пор находится в морге в Испании. Об этом пишет издание Diario.

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«Год спустя тело Макафи все еще находится в одном из моргов в <…> Барселоне», — пишет издание.

Отмечается, что до сих пор неизвестна дата репатриации тела в США, и на это решение уйдёт как минимум несколько месяцев.