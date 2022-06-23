Япония, 23 июня, 2022, 15:01 — ИА Регнум. В четверг 23 июня губернатор Окинавы Дэни Тамаки, отмечая 77-ю годовщину окончания одного из самых жестоких сражений Второй мировой войны на южных островах, призвал к сокращению военного присутствия США на фоне растущего страха Японии оказаться втянутой в региональную напряженность, передает Associated Press.

Военно-морская база США. Окинава

В битве за Окинаву погибло около 200 000 человек, почти половина из них — жители острова.

На церемонии, посвященной окончанию битвы 23 июня 1945 года, присутствующие, включая премьер-министра Японии Фумио Кисиду и других официальных лиц, в полдень объявили минуту молчания и возложили цветы в память о погибших. Число участников было невелико из-за опасений по поводу коронавируса.

В своей речи на церемонии Тамаки пообещал продолжать усилия по запрету ядерного оружия и отказу от войны, «чтобы никогда не допустить превращения Окинавы в поле боя».

В настоящее время большинство из 50 000 американских военнослужащих, базирующихся в Японии в рамках двустороннего пакта безопасности, и 70% военных объектов по-прежнему находятся на Окинаве, на которую приходится всего 0,6% территории страны.

По словам Тамаки, из-за американских баз Окинава сталкивается с такими проблемами, как шум, загрязнение окружающей среды, несчастные случаи и преступность, связанная с американскими войсками.

Кисида признал, что правительству необходимо приложить больше усилий, чтобы уменьшить нагрузку на Окинаву, связанную с размещением военных баз США.

На Окинаве недовольны и разочарованы присутствием США и недостаточными усилиями Токио по переговорам с Вашингтоном.