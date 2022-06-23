Цхинвал, 23 июня, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев назначил министро строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) республики Эдуарда Дзагоева. Соответствующий указ был обнародован 23 июня на сайте главы государства.

Флаг Южной Осетии

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Дзагоев бессменно занимает эту должность с 2013 года. Его назначил министром тогдашний президент Леонид Тибилов. Когда главой республики стал Анатолий Бибилов, Дзагоев также остался не этом посту.

Напомним, Гаглоев стал президентом Южной Осетии 24 мая. На следующий день правительство республики, согласно конституции, ушло в отставку. 20 июня новым премьер-министром был назначен Константин Джуссоев.