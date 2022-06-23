Белгород, 23 июня, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Доходы Белгородской области в 2021 году составили 158,7 млрд, расходы — 125,7 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 июня в пресс-службе регионального парламента.

https://www.belduma.ru/ Заседание Белгородской областной думы

Депутаты областной думы обсудили исполнение бюджета. Выполнение по доходам обеспечено на 100,9%, по расходам — на 93,9%. По словам первого замминистра финансов и бюджетной политики области Станислава Лисютина, неисполнение бюджетных средств объясняется объективными причинами — экономией по результатам проведения конкурсных торгов, переносом сроков ввода в эксплуатацию по строительству и капитальному ремонту объектов на 2022 год, заявительным характером социальных выплат отдельным категориям граждан и другими.

Исполнение бюджета шло на основании 17 государственных программ. Наибольший объём финансирования был направлен на развитие образования и здравоохранения, а также на совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети, социальную поддержку граждан и обеспечение жителей доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами.