Бейрут, 23 июня, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Министр обороны Израиля Бени Ганц на своей странице в соцсети Twitter сообщил о том, что ЦАХАЛ готов к проведению новой военной операции против ливанской группировки «Хезболла».

Israel Defense Forces Бени Ганц

Как написал Ганц, вооружённые силы страны разрабатывают различные сценарии по уничтожению укрепрайонов и другой инфраструктуры, используемой «Хезболлой». Заявление было сделано в годовщину израильского военного вторжения в Ливан в июне 1982 года.

«Сегодня я посетил конференцию, посвященную сороковой годовщине операции «Мир в Галилее» в Кирьят-Шмоне. Если нас попросят провести военную операцию в Ливане, она будет сильной и точной и дорого обойдется «Хизбалле» и Ливанскому государству. Перед лицом любой угрозы гражданам Израиля никакая инфраструктура, используемая для нанесения нам вреда, не будет защищена», — написал Ганц.