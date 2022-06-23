Тегеран, , 14:10 — REGNUM В четверг 23 июня иранский суд обязал правительство США выплатить более 4 млрд долларов семьям иранских ученых-ядерщиков, убитых в результате целенаправленных атак, передает Associated Press.

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Семьи трех ученых-ядерщиков, убитых в результате целенаправленных убийств, а также один ученый-ядерщик, раненный в результате нападения, подали иск в Тегеране. Суд постановил, что США должны выплатить 4,3 миллиарда долларов в качестве общей компенсации, включая штрафы.

Это символическое решение стало очередным свидетельством эскалации напряженности между Ираном и Западом в связи с ядерной программой Тегерана, тогда как переговоры по восстановлению ядерной сделки зашли в тупик.

В прошлом Тегеран обвинял Израиль в убийствах иранских ученых-ядерщиков, произошедших десять лет назад, но в постановлении суд не стал напрямую возлагать ответственность на своего заклятого врага.

Суд упомянул Израиль лишь в заявлении о том, что США содействовали «сионистскому режиму» в его «организованном преступлении» против убитых.

Неясно, каким образом Иран может добиться исполнения решения суда, как и по множеству предыдущих дел против США, поскольку в Исламской Республике нет американских активов, которые можно было бы конфисковать.

Тем не менее в суд, рассматривавший жалобы против США, были вызваны 37 бывших американских чиновников, включая бывших президентов Барака Обаму и Дональда Трампа, а также бывшего госсекретаря Майка Помпео, бывшего спецпредставителя по Ирану Брайана Хука и бывшего министра обороны Эштона Картера.

Иран также ввел санкции против высокопоставленных американских политиков и военных за «терроризм» и «нарушения прав человека» в ответ на убийство США видного военного деятеля Ирана генерал-лейтенанта Касема Сулеймани в 2020 году.

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