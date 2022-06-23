Москва, , 15:15 — REGNUM Благодаря национальным проектам, у подрастающего поколения в России открываются широчайшие возможности для самореализации и творчества. В преддверии Дня молодёжи, 26 июня, Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) совместно с правительствами ряда регионов страны и партнёрами проведут масштабные фестивали образования, карьеры и досуга в 10 регионах, в рамка которых можно будет детально ознакомиться с молодежными инициативами нацпроектов.

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Праздничные мероприятия пройдут в Москве, Калининграде, Казани, Владивостоке, Махачкале, Нижнем Новгороде, Мурманске, Красноярске, Екатеринбурге и на мысе Тарханкут в Крыму. Участие в фестивалях бесплатное по предварительной регистрации на сайте деньмолодёжи2022. рф.

«На фестивалях «День молодежи 2022» участников ждёт насыщенная программа, где можно будет не только «отметить молодость», но и максимально полезно провести время: узнать о стажировках от партнёрских компаний, поучаствовать в волонтёрских миссиях, раскрыть свой творческий потенциал и многое другое. Время кризиса — это всегда время возможностей и на Дне молодёжи таких возможностей будет огромное количество. Ждем всех желающих на площадках по всей стране от Владивостока до Калининграда» — отметила руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.

Каждый фестиваль включит девять тематических зон: музыки, креатива, активного образа жизни, добра, просвещения, карьеры, юмора, дружбы и возможностей. Гости праздника смогут прямо на мероприятии посетить ярмарку вакансий и биржу летних стажировок, послушать интересных спикеров, найти новых друзей, принять участие в творческих мастер-классах, попробовать себя в качестве волонтёра.

На интерактивном стенде федпроекта «Профессионалитет» в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге участники фестиваля смогут примерить «умную» каску, и, ответив на несколько вопросов, получить рекомендацию по выбору направления для профессии мечты в одном из приоритетных направлений экономики.

«Задолго до программы «Профессионалитет» нацпроект «Образование», который курирует Минпросвещения РФ, начал вкладываться в развитие колледжей. У нас современными станками и инструментами оборудовано уже более 2 тысяч мастерских, а к 2024 году будет оборудовано еще 5 тысяч мастерских», — пояснила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Сфотографироваться с Александром Сергеевичем Пушкиным и узнать о возможностях Пушкинской карты можно будет 26 июня в рамках празднования Дня молодёжи в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Гостей праздника будет встречать яркий стенд с бюстом Пушкина, где можно будет сделать фото и узнать, кто может пользоваться «Пушкинской картой», как её оформить и куда по ней сходить.

В Забайкалье обладателями «Пушкинских карт» стали 100% студентов училища искусств.

«Наше училище сочетает в себе учебно-образовательную, концертно-просветительскую и выставочную деятельность студентов и преподавателей. Это становится фундаментом формирования духовных ценностей. «Пушкинская карта», введенная на уровне всей страны, является дополнительным источником культурного обогащения и развития молодежи. Благодаря этому проекту у наших ребят появилась возможность чаще посещать культурно-просветительские и выставочные мероприятия, которые проходят в нашем городе. По итогам прошлого года 100% наших студентов стали обладателями «Пушкинских карт», — рассказала директор забайкальского училища искусств Татьяна Буданова.

Редакция ИА REGNUM подготовила обзор по наиболее актуальным возможностям нацпроектов для молодежи.

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство»

Тем, кто уже сейчас собирается создавать или развивать собственные дело, нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство» предусмотрено получение грантов. Возрастное ограничение — 25 лет, размер поддержки — от 100 до 500 тыс. рублей и до 1 млн рублей, если речь идет о проекте, осуществляемом в Арктической зоне. Раньше такая возможность была только у предприятий, которые занимаются социальными проектами.

Гранты доступны как индивидуальным предпринимателям, так и учредителям предприятий самой разной направленности. Необходимые для этого средства уже предусмотрены в бюджете — свыше 2,1 млрд рублей на 2022 год (Федеральный проект «Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса»).

К примеру, в Приморском крае начинающим бизнесменам предлагают поучаствовать в программе «Азбука предпринимателя».

«Она длится четыре дня. За это время вы сможете получить представление о том, как работают бизнес-финансы, маркетинг. По итогам программы вы выходите уже с готовым бизнес-планом. Его можно использовать, когда будете подавать заявку на грант», — пояснил директор регионального Центра поддержки предпринимательства Андрей Шевченко.

Национальный проект «Демография»

Благодаря нацпроекту «Демография», в 2022 году пройти бесплатное обучение по наиболее востребованным профессиям смогут не только граждане старше 50 лет, граждане предпенсионного возраста и женщины с маленькими детьми, но и молодые люди в возрасте до 35 лет, испытывающие сложности с трудоустройством. Программа переобучения национального проекта «Демография» сформирована с учетом запроса рынка, что повышает шансы выпускников найти работу по специальности.

С 2022 года стать участниками программы переобучения и дополнительного профессионального образования национального проекта «Демография» смогут несколько категорий молодых людей: студенты последних курсов вузов и колледжей, желающие трудоустроиться и не имеющие предложений по специальности; если на протяжении 4 месяцев после завершения учебы или военной службы не удалось найти работу; если нет профессионального или высшего образования; находящиеся под риском увольнения.

Обучение организуют три федеральных оператора: Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия), Российская академия народного хозяйства и государственного управления при Президенте Российской Федерации, Томский государственный университет.

Выбрать программу обучения и подать заявку можно на портале «Работа в России». Соискателям доступно свыше 24 тыс. программ переподготовки. Курс может длиться от трех недель до трех месяцев. Для того, чтобы ззаписаться на программу бесплатного переобучения, нужно одать заявку на портале «Работа России» В течение трех дней после подачи заявки пройти профориентацию в центре занятости и предоставить необходимые документы.

Перед обучением заключается трехсторонний или двусторонний договор: трехсторонний договор — если гражданин планирует в дальнейшем работать по найму: его подписывают оператор образовательной программы, будущий работодатель и гражданин; двусторонний договор — если гражданин намерен открыть свое дело по результатам обучения. Это гарантирует трудоустройство для участников программы.

Нацпроект «Наука и Университеты»

Программа «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты», запущенная в 2021 году, стала самой масштабной в истории России программой развития университетов. Цель программы — сделать качественное высшее образование доступным на всей территории страны и интегрировать исследовательскую деятельность университетов в реальный сектор экономики.

Финансирование по программе «Приоритет 2030» предполагает выплату базовой части гранта (она составляет 100 миллионов рублей на каждый вуз, отобранный по результатам первого этапа защит), а также специальной части, размер которой определили в рамках отдельных конкурсных отборов: «Исследовательское лидерство» и «Отраслевое (территориальное) лидерство». Участниками программы стали 106 университетов. Получателями специальной части гранта по направлению «Исследовательское лидерство» стали 46 университетов. Эти учреждения получат базовую часть гранта в размере 100 млн рублей. Еще 15 университетов получили статус кандидата на участие в программе.

Благодаря национальному проекту «Наука и университеты», в России функционируют научно-образовательные центры мирового уровня. НОЦ мирового уровня — это объединение образовательных организаций высшего образования и (или) научных организаций с организациями, действующими в реальном секторе экономики, и осуществляющий деятельность в соответствии с программой деятельности центра.

Всего существует 15 НОЦ мирового уровня, которые проводят научные исследования и разработки по рациональному недропользованию, экологии и безопасности территорий, изучению Арктики, аэрокосмическим технологиям, здоровьесбережению, инновационным решениям в АПК и многим другим.

Молодые ученые (до 39 лет) могут отправлять заявки в научно-образовательные центры и работать в командах, нацеленных на внедрение новейших разработок.

Нацпроект «Цифровая Экономика»

Студенты вузов, техникумов и колледжей могут получить дополнительное образование в ИТ-сфере в рамках проекта «Цифровые профессии». «Студенческая» скидка на курс составит 50%. Записаться и выбрать подходящую профессию можно на портале Госуслуг.

Для тех, кто только собирается поступать в вуз и склоняется в выборе к ИТ-специальности, важно знать, что число бюджетных мест на ИТ-направления в 2022 году увеличено вдвое в сравнении с прошлым годом. В 115 вузах с сентября начнут работу так называемые «цифровые кафедры», где можно выбрать любую из 300 программ из сферы ИТ.

Подать документы на поступление и отслеживать конкурс можно онлайн без лишних разъездов прямо из дома — для этого существует сервис «Поступление в вуз онлайн» на Госуслугах. Такую возможность предоставил абитуриентам нацпроект «Цифровая экономика».

Напомним, национальные проекты направленны на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития страны, повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.