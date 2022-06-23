Сеул, 23 июня, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Министр торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Ли Чан Ян попросил правительство Саудовской Аравии поддержать южнокорейские компании, желающие принять участие в проектах по производству водорода в королевстве. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Данный запрос представитель Южной Кореи сделал в ходе виртуальной встречи с коллегой из Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бин Салманом.

В ходе встречи Ли Чан Ян выразил благодарность властям Саудовской Аравии за стабильные поставки нефти в Южную Корею, а также надежду на то, что арабская страна сыграет роль в стабилизации мирового рынка нефти.

Отметим, что Саудовская Аравия является главным поставщиком нефти в Южную Корею. В 2021 году объём поставок достиг 290 млн баррелей или 29,3% от общего объема экспорта страны. Саудовская Аравия также является пятым по величине поставщиком сжиженного нефтяного газа в Сеуле.

«Две стороны разделяют необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества в энергетической, промышленной, инвестиционной и других сферах в связи с 60-летием установления дипломатических отношений, которое страны отпразднуют в текущем году», — говорится в сообщении министерства.