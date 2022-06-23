Эрбиль, Ирак, , 14:05 — REGNUM Террористы атаковали предприятие компании Dana Gas по добыче природного газа в Иракском Курдистане. Об этом сообщает Kurdistan 24.

Добыча газа Gazprom.ru

По данным журналистов, 23 июня по месторождению Хор-Мор в районе Чамчамал были выпушены несколько реактивных ракет.

Отмечается, что обстрел вёлся из районов на севере Курдистана, где до сих пор активно действуют боевики группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В результате обстрела никто не пострадал, инфраструктура месторождения получила незначительные повреждения.

Армия Ирака и курдское ополчение «Пешмерга» проводят прочёсывание района из которого был произведён обстрел.