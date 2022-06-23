Каракас, 23 июня, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Первый заместитель главы Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) Диосдадо Кабельо подчеркнул важность первых контактов и сближений между венесуэльскими властями и избранным президентом Колумбии Густаво Петро. Об этом пишет Prensa Latina.

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В телепрограмме «Con el Mazo Dando», транслировавшейся по венесуэльскому телевидению, лидер социалистов назвал положительным контакт, состоявшийся накануне между президентом Николасом Мадуро и Густаво Петро с целью последующего восстановления отношений.

«Президент Петро уже поговорил с президентом Николасом Мадуро, (…) чтобы найти способ возобновить отношения между этими двумя соседними и братскими народами; похоже, что в этом смысле открывается многообещающая перспектива», — сказал Кабельо.

Он также отметил, что победа Густаво Петро открывает путь к построению мира в соседней стране и в региональном масштабе.

В этой связи Кабельо напомнил, что во время правления олигархических правительств в Колумбии «экспортировались киллеры, способные убивать президентов, <…> и этому должен быть положен конец. Ни одна латиноамериканская страна не должна поддаваться на игру Соединенных Штатов, чтобы дестабилизировать весь регион».