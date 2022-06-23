Москва, 23 июня, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко находится в России 23 и 24 июня и встречается с российским лидером Владимиром Путиным в Завидово. Об этом 23 июня заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

«В Московской области, скажем так, работает сегодня президент. Сегодня здесь находится с неформальной поездкой — сегодня, в четверг, и в пятницу — президент Белоруссии Лукашенко», — сказал Песков.

По его словам, в Завидово у президентов состоится неформальное общение.

Песков добавил, что 23 и 24 июня Путин также будет принимать участие в четырнадцатом саммите БРИКС в режиме видеоконференцсвязи. Он уточнил, что тема сегодняшней части саммита — укрепление высококачественного партнерства БРИКС, вступающего в новую эру глобального развития.