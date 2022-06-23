Председателем Социалистической партии Франции в ассамблее стал Борис Валло
Париж, 23 июня, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Французский депутат Борис Валло был избран председателем Социалистической партии в Национальной ассамблее, сообщает Le Parisien.
Richard Ying et Tangui Morlier
Зал заседаний Франции
Борис Валло сменит на посту Валери Рабо, которая после президентских выборов отказалась от поста, в частности, из-за пенсионной реформы.
Социалистическая партия Франции была одной из последних групп, которая не назначила своего лидера.
Как сообщало ИА REGNUM, министр заморских территорий Франции Яэль Брон-Пиве выдвинута правящим блоком «Вместе!» на пост председателя Национального собрания (нижней палаты французского парламента).