Париж, 23 июня, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Французский депутат Борис Валло был избран председателем Социалистической партии в Национальной ассамблее, сообщает Le Parisien.

Richard Ying et Tangui Morlier Зал заседаний Франции

Борис Валло сменит на посту Валери Рабо, которая после президентских выборов отказалась от поста, в частности, из-за пенсионной реформы.

Социалистическая партия Франции была одной из последних групп, которая не назначила своего лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, министр заморских территорий Франции Яэль Брон-Пиве выдвинута правящим блоком «Вместе!» на пост председателя Национального собрания (нижней палаты французского парламента).