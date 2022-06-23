Москва, 23 июня, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Вопрос разминирования портов в Чёрном море лежит целиком в сфере ответственности Украины. Об этом 23 июня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амир-Абдоллахияном.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

«Усилия, которые сейчас предпринимают и Турция, и генеральный секретарь ООН, — они, в общем-то, были бы давным-давно успешными, если бы Украина и её западные хозяева решили проблему разминирования портов в Чёрном море», — заявил Лавров.

«Это вопрос очевиден для любого специалиста. Попытки организовать какую-то международную коалицию для осуществления этих процедур нацелены исключительно на то, чтобы осуществить вмешательство в дела Черноморского региона под эгидой ООН. Мы это прекрасно видим», — указал он.