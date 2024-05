Лондон, 23 июня, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Британская певица Кейт Буш объяснила смысл своей песни Running Up That Hill 1985 года. Об этом 23 июня пишет The Sun.

Цитата из т/с «Очень странные дела» Сэди Синк в роли Макс

По словам Кейт Буш, в треке её героиня размышляет о том, что было бы, если бы мужчина и женщина поменялись местами. «Мне очень нравится, что, когда люди слушают эту песню, то берут из неё то, что хотят. Изначально она была написана как идея о том, что мужчина и женщина меняются местами друг с другом, чтобы просто почувствовать, на что похожа жизнь с «другой стороны», — говорит артистка.

ИА REGNUM напоминает, что по сюжету четвёртого сезона «Очень странных дел» Running Up That Hill является любимой песней одной из героинь шоу по имени Макс (Сэди Синк). После выхода сериала, трек возглавил чарт Великобритании, а также стал самым скачиваемым в iTunes.