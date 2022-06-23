Париж, 23 июня 2022, 12:48 — REGNUM Не сумев собрать вместе оппозиционные партии, президент Франции Эммануэль Макрон добился хорошей телеаудитории во время восьмиминутного выступления, сообщает Le Figaro.
Первое выступление Эммануэля Макрона после результатов выборов в законодательные органы собрало 13,5 млн французских зрителей.
Выступление Макрона, транслируемое по всем каналам, смотрели на TF1 5,6 млн человек, на France 2 4,9 млн зрителей и на M6 2,1 млн. Предстоит также дождаться результатов аудитории новостных каналов BFMTV, Cnews, LCI и Franceinfo.
Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь правительства Франции Оливия Грегуар объяснила, что президент Франции Эммануэль Макрон «открыл начало компромиссов».
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