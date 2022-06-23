Воронеж, 23 июня, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено на территории Воронежской области на 24 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ливень

На территории Воронежской области, согласно прогнозу, с 00:00 до 18:00 24 июня ожидаются сильные дожди, ливни, грозы. Ветер усилится до 18 метров в секунду.

По данным Воронежского гидрометцентра, дожди и грозы прогнозируются в Воронежской области и 23 июня. До конца недели дневная температура не поднимется выше +22 градусов. Дожди прекратятся в субботу, 25 июня, а 26 июня вернётся и летнее тепло — будет до +27 градусов.