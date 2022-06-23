Подгорица, 23 июня, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Турция побила рекорды по экспорту в восемь стран в мае 2022 года, согласно данным, объединения турецких экспортеров.

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Черногория, Сенегал, Доминиканская Республика, Северная Македония, Руанда, Таджикистан, Камерун и Коста-Рика входят в число стран, в которые Турция экспортировала рекордное количество товаров.

В мае годовой экспорт Турции в Сенегал подскочил на 190 процентов до 87,2 миллиона долларов.

В том же месяце годовой экспорт Турции в Коста-Рику вырос на 403 процента до 28,4 миллиона долларов, а экспорт в Черногорию выросл на 200 процентов до 28,2 миллиона долларов.