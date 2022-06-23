Подгорица, , 12:38 — REGNUM Общий приток прямых иностранных инвестиций в черногорскую экономику на конец апреля 2022 года составил 306,47 млн ​​евро, при этом из страны «утекло» 92,55 млн, свидетельствуют предварительные данные Центрального банка.

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Чистый приток прямых иностранных инвестиций составил 213,92 миллиона долларов, что на 77,94 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Общий приток прямых иностранных инвестиций увеличился на 28,76 процента по сравнению с аналогичным периодом, что является результатом роста инвестиций в акционерный капитал», — говорится в бюллетене банка.