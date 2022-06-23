Кито, 23 июня 2022, 12:35 — REGNUM Генеральная прокуратура Эквадора начала предварительное расследование по факту смерти демонстранта во время девятого дня национальной забастовки против экономических мер правительства. Об этом пишет Prensa Latina.

Флаг Эквадора
Флаг Эквадора

Инцидент произошел в Пуйо, провинция Пастаса, и жертва была опознана как Байрон Гуататука, представляющий народ кечуа.

По данным Конфедерации коренных народов Эквадора, он был застрелен с близкого расстояния сотрудниками национальной полиции в разгар разгона митингов.

В партии «Пачакутик» выразили сожаление по поводу смерти коренного жителя Эквадора и выразили солидарность с семьей погибшего. По словам представителей партии, погибший стал жертвой государственного насилия, и призвала правозащитные организации обратить свое внимание на Эквадор.

Со своей стороны, прокуратура предупредила, что проведет расследование, соберет улики и показания свидетелей, а также изучит видеозаписи с камер наблюдения, чтобы установить причину смерти.