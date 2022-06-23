Кито, , 12:35 — REGNUM Генеральная прокуратура Эквадора начала предварительное расследование по факту смерти демонстранта во время девятого дня национальной забастовки против экономических мер правительства. Об этом пишет Prensa Latina.

Флаг Эквадора

Инцидент произошел в Пуйо, провинция Пастаса, и жертва была опознана как Байрон Гуататука, представляющий народ кечуа.

По данным Конфедерации коренных народов Эквадора, он был застрелен с близкого расстояния сотрудниками национальной полиции в разгар разгона митингов.

В партии «Пачакутик» выразили сожаление по поводу смерти коренного жителя Эквадора и выразили солидарность с семьей погибшего. По словам представителей партии, погибший стал жертвой государственного насилия, и призвала правозащитные организации обратить свое внимание на Эквадор.

Со своей стороны, прокуратура предупредила, что проведет расследование, соберет улики и показания свидетелей, а также изучит видеозаписи с камер наблюдения, чтобы установить причину смерти.