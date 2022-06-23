Москва, 23 июня, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В России новогодние праздники в 2023 году продлятся с 31 декабря по 8 января, сообщили 23 июня в Министерстве труда.

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«Новогодние праздники продлятся девять дней — с 31 декабря по 8 января. С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, этот день тоже будет нерабочим», — говорится в телеграм-канале министерства.

Также жителей России ждут четырехдневные выходные с 23 по 26 февраля, в марте нерабочим будет восьмое число.

Майские выходные продлятся с 29 апреля по 1 мая, а также с 6 по 9 число, в июне длинными выходные будут с 10 по 12 число. В ноябре — с 4 по 6 число.

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