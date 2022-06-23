Москва, 23 июня, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Более половины жителей России (54%) хотят, чтобы дети выросли похожими на них (54%). Желают вырастить детей другими, непохожими на себя 33%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

2taol Молодежь

Про этом респонденты отмечают, что российская молодёжь стремится быть непохожей на своих родителей (54-57% в группе 18-34-летних), познавать жизнь во всех её негативных проявлениях (83%) и самостоятельно зарабатывать на свои потребности (91% среди 18-34 летних).

По мнению 64%, современную молодёжь нельзя ограждать от реальных тягот жизни. 64%, чащ это мнение разделяют женщины (69%), люди 18-24 лет (83%) и те, у кого нет детей и внуков (75%). 86% убеждены, что молодые люди должны самостоятельно зарабатывать на свои нужды.

Опрос по телефону 5 апреля 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, главные отличительные черты современной молодёжи в России — общительность (67%), спортивность (60%) и ориентированность на материальные ценности (82%).

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