Москва, 27 апреля, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Арестованный 27 апреля Басманным судом Москвы фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Джумахон Курбанов обеспечивал соучастников в деньгами, в том числе для приобретения средств связи. Об этом говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

«По версии следствия, Курбанову отводилась преступная роль предоставления денежных средств для подготовки террористического акта, в том числе обеспечения участников организованной группы средствами телекоммуникационной связи и их систематическая оплата», — сказано в сообщении.

Курбанова суд отправил под стражу до 22 мая этого года.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта вооружённые террористы напали на «Крокус Сити Холл». Они открыли огонь по посетителям и подожгли зрительный зал. В результате террористической атаки погибли 145 человек, в том числе шесть детей. Пострадали 550 человек. Двенадцать фигурантов дела, включая Курбанова, были задержаны и арестованы.

Директор ФСБ Александр Бортников ранее заявил, что показания задержанных подтверждают украинский след. Спецслужбы и правоохранительные органы выявляют участников террористического акта, в том числе заказчиков, спонсоров и организаторов, никто из них не должен уйти от справедливого возмездия, заявил Владимир Путин 24 апреля.

В свою очередь глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил 25 апреля, что финансирование теракта шло через несколько организаций, в том числе с использованием криптовалюты. Тщательно спланированную атаку реализовала международная пособническая сеть.

Вместе с тем секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев информировал, что следователи подтвердили и процессуально закрепили связь исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» с украинскими националистами.