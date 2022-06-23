Якутск, 23 июня 2022, 05:24 — REGNUM Глава МЧС РФ Александр Куренков 23 июня посетил подведомственную специализированную пожарно-спасательную часть в Якутии. Отделение получило от него пять новых автоцистерн, написал в своём телеграм-канале глава Якутии Айсен Николаев.
Читайте также: В Якутию прибыл глава МЧС РФ
Теперь в Якутии одиннадцать таких машин, подчеркнул глава региона.
Как сообщало ИА REGNUM, министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков прилетел в Якутию 22 июня. В республике он проведёт совещания, темой которых будет пожароопасный сезон на Дальнем Востоке.