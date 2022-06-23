Якутск, , 05:24 — REGNUM Глава МЧС РФ Александр Куренков 23 июня посетил подведомственную специализированную пожарно-спасательную часть в Якутии. Отделение получило от него пять новых автоцистерн, написал в своём телеграм-канале глава Якутии Айсен Николаев.

Глава МЧС России Александр Куренков МЧС

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Теперь в Якутии одиннадцать таких машин, подчеркнул глава региона.

«Сотрудникам, которые неустанным трудом и преданностью профессии вносят вклад в общее дело, Александр Вячеславович вручил заслуженные медали МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций». Наши ребята молодцы, гордимся!» — также отметил Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков прилетел в Якутию 22 июня. В республике он проведёт совещания, темой которых будет пожароопасный сезон на Дальнем Востоке.