Москва, , 11:45 — REGNUM Арендодатели помещения кинотеатра «Октябрь» не имеют препятствий для взыскания долга за пользование зданием. Об этом ИА REGNUM заявила адвокат, партнер МКА «Князев и партнеры» Олеся Умрихина.

Киноцентр «Октябрь» Людмила Лис © ИА REGNUM

«То, что долг предположительно возник из арендных отношений, возможно предположить даже не из материалов дела, а из состава участников. В настоящее время иск АО «Киноцентр «Октябрь» оставлен без движения из-за несоблюдения досудебного порядка. Как следует из определения арбитражного суда, истцом не была направлена претензия в адрес ООО «Каро фильм менеджмент». С учетом того, что пандемийные условия отсрочки от уплаты арендных платежей перестали действовать, логично предположить, что у арендодателей уже нет препятствий для взыскания задолженности в судебном порядке», — сказала Умрихина.

По её словам, вариантов урегулирования спора, даже если стороны уже находятся в суде, всегда связаны с одним самым существенным фактором — погашением задолженности как таковой: «Главное — достигнуть договоренностей в отношении размера суммы и сроков ее возврата. Если эти вопросы между сторонами урегулированы, то остальные шаги — это технический аспект. О волне исков в настоящий момент говорить преждевременно. Однако данный судебный процесс будет являться показательным для участников отрасли и может послужить для других арендодателей сигналом к активным действиям по взысканию арендных платежей при наличии задолженности».

Ранее СМИ сообщили, что управляющая компания здания кинотеатра «Октябрь», подконтрольного «Газпром-медиа», подала иск на 49 млн рублей к сети «Каро», которая им управляет с 2005 года.