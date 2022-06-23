Сеул, , 11:35 — REGNUM Глава Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи Вон Ин Чхоль провел 23 июня виртуальную встречу с американским коллегой Марком Милли, с которым обсудил угрозы со стороны КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского комитета.

Флаги США и Южной Кореи Defense.gov

Согласно опубликованным данным, переговоры состоялись на фоне опасений, что КНДР может провести седьмые ядерные испытания.

Представители двух стран согласились, что серия ракетных пусков угрожает не только миру и стабильности на Корейском полуострове, но и в Индо-Тихоокеанском регионе, а также подчеркнули необходимость усилить совместную оборонительную позицию.