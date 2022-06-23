Сеул, 23 июня 2022, 11:35 — REGNUM Глава Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи Вон Ин Чхоль провел 23 июня виртуальную встречу с американским коллегой Марком Милли, с которым обсудил угрозы со стороны КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского комитета.
Согласно опубликованным данным, переговоры состоялись на фоне опасений, что КНДР может провести седьмые ядерные испытания.
Представители двух стран согласились, что серия ракетных пусков угрожает не только миру и стабильности на Корейском полуострове, но и в Индо-Тихоокеанском регионе, а также подчеркнули необходимость усилить совместную оборонительную позицию.