Mash: в крови Шатунова не обнаружили алкоголя и наркотиков
Москва, 23 июня, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Причиной смерти известного певца Юрия Шатунова, являвшегося солистом группы «Ласковый май», стал инфаркт миокарда. Об этом 23 июня сообщает телеграм-канал Mash.
Скриншот видео на YouTube
Юрий Шатунов
По данным канала, причиной смерти музыкального исполнителя стал инфаркт миокарда. В его крови не обнаружили алкоголя или наркотиков.
Канал указывает, что 22 июня около 23:00 Шатунову вызвали скорую после жалоб на проблемы с сердцем.
«Врачи диагностировали острый трансмуральный инфаркт миокарда», — говорится в публикации.
Пока официального подтверждения смерти Юрия Шатунова нет.