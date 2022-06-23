Москва, 23 июня, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Причиной смерти известного певца Юрия Шатунова, являвшегося солистом группы «Ласковый май», стал инфаркт миокарда. Об этом 23 июня сообщает телеграм-канал Mash.

Скриншот видео на YouTube Юрий Шатунов

По данным канала, причиной смерти музыкального исполнителя стал инфаркт миокарда. В его крови не обнаружили алкоголя или наркотиков.

Канал указывает, что 22 июня около 23:00 Шатунову вызвали скорую после жалоб на проблемы с сердцем.

«Врачи диагностировали острый трансмуральный инфаркт миокарда», — говорится в публикации.

Пока официального подтверждения смерти Юрия Шатунова нет.