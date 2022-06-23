Санкт-Петербург, , 11:20 — REGNUM В Законодательном собрании Санкт-Петербурга назначили членов городской избирательной комиссии с правом решающего голоса по квоте городского парламента. Голосование по кандидатурам прошло 23 июня на очередном заседании Заксобрания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

В Заксобрании рассмотрели восемь кандидатур на включение в состав горизбиркома с правом решающего голоса. Ими стали Ирина Артюхова (от муниципального образования Рыбацкое), Андрей Беляков (от КПРФ), Людмила Боричева (от партии «Пенсионеры за социальную справедливость» и от муниципального образования Комендантский аэродром), Павел Шапчиц (от партии «Яблоко»), Олег Зацепа (от Центральной избирательной комиссии РФ), Виктор Венгеров (от общественной организации «Наблюдатели Санкт-Петербурга и Северо-западного региона»), Юрий Кузьмин (от партии «Единая Россия» и муниципального образования Георгиевский) и Борис Семёнов (от муниципального образования город Сестрорецк).

«Законодательное собрание назначает половину членов состава Горизбиркома. Это семь членов состава Горизбиркома, вторую половину, как вы знаете, назначает губернатор Санкт-Петербурга», — отметил депутат от фракции «Единая Россия» Денис Четырбок, представляя кандидатов.

В ходе голосования членами горизбиркома с правом решающего голоса стали Ирина Артюхова (45 голосов «за»), Андрей Беляков (46), Олег Зацепа (43), Людмила Боричева (41), Павел Шапчиц (45), Юрий Кузьмин (46), Борис Семёнов (43).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Александр Беглов выбрал свою квоту назначенцев в Горизбирком, среди которых оказался вице-губернатор по внутренней политике Максим Мейксин. Именно ему прочат пост главы нового состава Горизбиркома.

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