Симферополь, 23 июня, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В Симферопольском лесничестве Крыма незаконно вырублено 82 дерева и кустарника, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили 23 июня в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лес

Факт незаконной вырубки установила Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки. Прокуроры выявили, что десятки деревьев и кустарников различных пород были вырублены без подачи декларации, без заключения государственной экспертизы проекта освоения лесов. Ущерб оценён в 1,1 млн рублей.

Материалы прокурорской проверки были переданы в органы предварительного расследования. В результате возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ — «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Смоленской области в суд было передано дело о масштабной вырубке леса, ущерб следователи оценили более чем в 3 млрд рублей.