Тбилиси, , 16:32 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, подводя итоги ежегодного отчёта правительства в парламенте, назвал деятельность грузинской оппозиции «вредительской и предательской», сообщает 22 июня gov. ge.

Грузинский танец George Kvizhinadze

«Я хочу сказать, что наши власти, наше правительство, наш парламент и наша команда сделали всё возможное, чтобы приблизить нашу страну к Европе. Я хотел бы выделить некоторые крупные достижения, которые являются заслугой Бидзины Иванишвили и «Грузинской мечты». К ним относятся подписание соглашения об ассоциации, свободная торговля, безвизовый режим, а теперь и исторический рекорд в виде европейской перспективы и статуса кандидата. Соответственно, если и было какое-то вмешательство в этот процесс, то это связано с вредом от оппозиции. Во время начала действия безвизового режима Давид Бакрадзе, человек, который был спикером парламента и сидел в этом кресле, лично ходил и умолял европейцев не предоставлять Грузии безвизовый режим, чтобы наказать Грузию и грузинский народ. Я и не говорю о Георгии Канделаки, о каждой мерзости, которую наши европейские друзья узнали от него, о тысяче обвинений, клевете. Вот такие вы! Это вред и предательство по отношению к стране», — заявил премьер-министр.

Напомним, что 24 июня Европейским советом будет принято окончательное решение о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС.