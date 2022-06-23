Москва, 23 июня, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начнётся 1 сентября. Об этом 23 июня сообщается на сайте лиги.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Отмечается, что КХЛ и Федерация хоккея России (ФХР) согласовали структуру проведения сезона 2022/23.

15-й сезон КХЛ стартует 1 сентября в Москве. В этот день будет проведён матч за Кубок Открытия между московским ЦСКА, который выиграл Кубок Гагарина в сезоне 2021/22, и финалистом прошлого сезона магнитогорским «Металлургом».

Регулярный чемпионат продлится с 1 сентября 2022 по 26 февраля 2023 года. Всего команды проведут по 68 матчей.

С 1 марта по 29 апреля 2023 года, состоится плей-офф, в котором определится обладатель Кубка Гагарина.

В календаре запланирована одна пауза на игры сборных — с 12 по 18 декабря. Перед этим состоится Матч звёзд КХЛ, который пройдёт в Челябинске 10–11 декабря.

Ранее были утверждены составы конференций и дивизионов на предстоящий сезон. Единственное изменение коснулось клуба «Куньлунь Ред Стар», который переведён из Восточной в Западную конференцию.