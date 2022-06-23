Москва, 23 июня, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Если президент США Джозеф Байден временно упразднит федеральный топливный налог из-за рекордных цен на бензин, то это не остановит, но замедлит их рост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 июня заявил экономист, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

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«Если временно упразднить федеральный топливный налог из-за рекордных цен на бензин, то его подорожание не остановится, но замедлится, — сказал Тимофеев. — В такой ситуации самым лучшим решением было бы зафиксировать оптимальную цену, и чтобы все риски взяло на себя государство. К таким ценам на топливо привели сами производители в США, внешняя политика и отсутствие видимой альтернативы. Высокая стоимость горючего снижает спрос и увеличивает все цены. Торговля в таких условиях становится напряженной. Возможно торможение и сокращение всей американской экономики».

При этом, как пояснил Тимофеев, большее производство топлива на рынке сразу ситуацию не исправит.

«Байден может разрешить бурение на государственной земле и проложить новые трубопроводы, но на это уйдёт два года», — также добавил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, у властей США очень ограниченный набор средств для того, чтобы серьезно повлиять на ситуацию с ценами на бензин.