Канберра, 23 июня, 2022, 10:27 — ИА Регнум. По словам лидера оппозиции Питера Даттона, неопытность нового министра энергетики Австралии Криса Боуэна позволила энергетическим гигантам на рынке извлечь выгоду из недавнего энергокризиса. Об этом 23 июня сообщил телеканал NineNews.

Australian Embassy Jakarta Лидер Либеральной партии Австралии Питер Даттон

Лидер Либеральной партии отметил журналистам, что предыдущий министр энергетики Австралии Ангус Тейлор смог справиться с кризисом гораздо лучше.

«Боуэн плохой министр, и его начало работы омрачено очень плохим стартом», — сказал Даттон журналистам.

«Понятно, что энергетические компании пришли к нему и воспользовались его наивностью и неопытностью», — заключил лидер оппозиции.