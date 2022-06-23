Канберра, 23 июня, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Инвесторы из Китая в быстром темпе избавляются от своих портфелей в Австралии. Это происходит на фоне продолжающейся торговой и дипломатической напряженности между Канберрой и Пекином. Об этом 23 июня сообщил телеканал NineNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Согласно исследованию, проведенному KPMG и Сиднейским университетом, в 2021 году китайские компании вложили в Австралию 778 миллионов долларов по сравнению с 2,5 миллиардами долларов в 2020 году. Согласно опубликованному 23 июня отчету, инвестиции китайских компаний в Австралии в прошлом году упали почти на 70% до самого низкого уровня с 2007 года.

Количество сделок в прошлом году сократилось почти вдвое до 11 с 20 в 2020 году.

Четыре бизнес-сделки, связанные с горнодобывающим сектором, составили большую часть китайских инвестиций в Австралии в прошлом году.

Торговые споры между Канберрой и Пекином, ограничения на вывод денег из Китая и более строгие законы об иностранном капитале в Австралии вынудили китайских инвесторов искать другие направления для применения своих капиталов.