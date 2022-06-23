Шпицберген, Норвегия, 23 июня, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Норвежский фотограф сравнил состояние ледника благодаря фотографиям, сделанным исследователями из Норвежского полярного института в 1918 году. На старой фотографии, где представлена стена могучего ледника Бломстранд на Шпицбергене, скрывающая собой горы на маленькой лодке, любуется природным пейзажем норвежский ученый. Фотограф Нил Дрейк посетил это место в то же самое время года, чтобы сделать абсолютно идентичные фото, после чего сравнить и показать последствия глобального потепления.

Ледник

«На оригинальной фотографии видно, что сейчас лето, потому что светло, а зимой в Арктике полная темнота, — отмечает Дрейк. — Во-вторых, фьорды замерзают большую часть года. Добраться до них можно только на лодке летом, когда тает морской лед. В-третьих, горные вершины на оригинальной фотографии не покрыты снегом, что бывает только в разгар самых теплых летних месяцев».

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что темпы потепления в Северной части Баренцева моря, согласно исследованиям зарубежных институтов, исключительны и соответствуют средним значениям потепления в Арктике в 2−2,5 раза и средним значениям глобального потепления в 5−7 раз.