Саратов, 23 июня, 2022, 10:02 — ИА Регнум. На Петербургском международном экономическом форуме правительством Саратовской области было заключено девять соглашений на 50 млрд рублей. Об этом заявил врио губернатора региона Роман Бусаргин.

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ 2022

По словам врио главы Саратовской области, президентом России Владимиром Путиным на пленарном заседании форума был озвучен ряд новых инициатив. Среди них: реформирование системы проверок малого и среднего бизнеса, их минимизация; модернизация ЖКХ, в том числе коммунальной инфраструктуры; увеличение финансирования программ по созданию комфортной среды в малых городах и комплексное развитие сельских территорий. Также ожидается внедрение промышленной ипотеки.

В связи с этим министерству экономического развития и министерству промышленности Саратовской области поручено актуализировать информацию о свободных площадках на территории региона.

Перед правительством области поставлена задача по вхождению в федеральный проект «Кампусы будущего».

«Мы обязаны использовать такую возможность», — сказал Бусаргин.

Врио губернатора также поручил поднять рейтинг Саратовской области на ПМЭФ и улучшить позиции к следующему мероприятию.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области будет реализован крупный инвестиционный проект по производству муки с общей мощностью переработки 1 млн тонн зерна в год, о чем на полях ПМЭФ-2022 договорились власти региона и компания «Био-Тон».

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