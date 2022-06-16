Санкт-Петербург, , 15:01 — REGNUM В Саратовской области новое мукомольное производство позволит создать на первом этапе минимум 500 рабочих мест. Соглашение между инвестором и правительством региона 16 июня было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

Со слов врио губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, современное мукомольное предприятие позволит производить 1 млн тонн зерна в год. Строительство первой очереди мощностью 350 тыс. тонн планируют начать в 2023 году. Инвестором выступает агрокорпорация «БИО-ТОН».

В первую очередь проекта будет вложено свыше 6 млрд рублей. Строительство мельницы, элеватора, складов готовой продукции и транспортного цеха позволит создать более 500 новых рабочих мест, заключил врио губернатора.

ИА REGNUM напоминает, в Приволжском федеральном округе мукомольные предприятия из 12 регионов получат федеральную поддержку. Наибольший размер трансфертов выделяется Саратовской и Самарской областям — соответственно 92 949,6 тыс. и 92 825,9 тыс. рублей, топ-3 замыкает Татария с размером в 65 959,5 тыс. рублей.

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