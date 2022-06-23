Мадрид, 23 июня, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Вице-премьер Испании и глава минэкономики страны Надия Кальвиньо призвала вернуть гражданам собранные исполнительной властью государственные доходы, но сделать это за счет улучшения качества услуг. Об этом пишет агентство EFE.

Ministerio de la Presidencia Надия Кальвиньо

Она также отвергла идею снижения налога на богатство.

Кальвиньо сделала соответствующее заявление на контрольном заседании в Конгрессе, отвечая на вопрос депутата от «Народной партии» (Partido Popular) Карлоса Рохаса, который сетовал на то, что это правительство является лидером по «некомпетентности и недоверию», и отметил, что снижение НДС на электроэнергию с 10% до 5%, объявленное главой правительства Педро Санчесом, «пришло слишком поздно».