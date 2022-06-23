Омск, 23 июня, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Система здравоохранения Омской области в 2021 году справилась со всеми вызовами. Об этом губернатор региона Александр Бурков сообщил 23 июня в ходе доклада об основных результатах деятельности регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, за год вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли почти 1 млн человек. Это помогло справиться с ростом заболеваемости.

«Но о полном контроле над COVID-19 говорить пока рано. Вакцинация по-прежнему необходима для поддержания коллективного иммунитета», — сказал Бурков, добавив, что только так можно прекратить распространение коронавируса.

Также глава региона отметил, что в прошлом году была значительно модернизирована лечебная база здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Бурков заявил, что регион в прошлом году в условиях пандемии «прошёл серьёзную проверку на прочность».

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