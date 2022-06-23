Омск, 23 июня, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Александр Бурков 23 июня представил отчёт о результатах деятельности регионального правительства в 2021 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, по словам Буркова, регион в прошлом году в условиях пандемии «прошёл серьёзную проверку на прочность». Подтверждение — рост доходов консолидированного бюджета.

«В разгар пандемии нам предрекали обвал валового регионального продукта, смерть малого бизнеса, массовую безработицу, жесточайший дефицит бюджета. Что мы наблюдаем сегодня? Валовой региональный продукт вырос на 1,5%, до 845 млрд рублей. Доходы консолидированного бюджета увеличились на 11%», — заявил Александр Бурков.

Он отметил, что на реализацию нацпроектов в Омской области было направлено около 20 млрд рублей, в том числе 11 млрд — средства федерального бюджета. В 2022 году объёмы финансирования национальных проектов сохранятся на том же уровне, однако доля федеральных средств вырастет до 13 млрд рублей.

Губернатор убеждён, что социально-экономический курс, заложенный четырьмя годами ранее, «был выбран верно».

«Именно поэтому мы выдержали удар пандемии: сохранили стабильность в социальной сфере и сделали пусть небольшой, но шаг вперёд в экономике», — сказал губернатор.

Напомним, в Омской области по состоянию на 22 июня выявлено 208 467 случаев заражения коронавирусом.

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