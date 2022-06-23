Южно-Сахалинск, 23 июня, 2022, 09:34 — ИА Регнум. На Сахалине в Тымовском и Смирныховском районах 24 июня прогнозируется повышение пожарной опасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

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По данным Сахалинского управления Росгидромета, класс пожарной опасности на этих территориях возрастет до 4-го.

Спасатели рекомендовали населению соблюдать меры пожарной безопасности, в том числе не бросать в лесу горящие спички, окурки, не разводить костры, не выжигать сухую траву.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии леса горят на территории в 22,8 тыс. га. Всего в республике насчитывается 21 природный пожар.