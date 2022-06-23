Якутск, 23 июня, 2022, 05:43 — ИА Регнум. В Якутии леса горят на территории в 22,8 тыс. га. Всего в республике насчитывается 21 природный пожар, сообщил на брифинге 23 июня заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства региона Андрей Коноплев.

Firecorps.org Лесной пожар

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Пять возгораний решено не тушить. Ведётся борьба с огнём на 16 участках, общая площадь этих пожаров 20,3 тыс. га. За сутки обнаружены три лесных пожара, ликвидированы — два, локализованы — девять. Борются с огнём 502 человека и восемь единиц техники.

В Нюрбинском районе установился высокий четвёртый класс пожарной опасности. В Мирнинском районе продолжает действовать режим ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня в Якутию прилетел министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. В республике он проведёт совещания, темой которых будет пожароопасный сезон на Дальнем Востоке.