Кабул, , 09:30 — REGNUM Местные источники в провинции Гор говорят, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заставляют неправительственные организации принимать на работу своих людей.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно говорили представителям НПО, что они не имеют права нанимать сотрудников без их разрешения, передает «8 Собх». По словам источников, должностные лица указанных учреждений также много раз нанимали указанных талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) людей из-за страха перед ними.

Между тем, жители провинции Гор говорят, что они много раз подавали заявления о приеме на работу в эти учреждения и даже сдали конкурсные экзамены, но вместо них были наняты другие люди.

В беседе с газетой 8 «Собх» представители некоторых НПО в провинции Гор подтвердили давление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в вопросах найма местного персонала.

Взяв под свой контроль Афганистан, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) незаконно назначали людей не только в неправительственные организации, но и в государственные учреждения.