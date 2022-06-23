Брюссель, , 09:27 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не стал гарантировать быстрого вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Об этом он заявил в ходе выступления в Брюсселе.

Йенс Столтенберг Nato.int

Он отметил, что его цель заключается в том, чтобы Швеция и Финляндия вступили в НАТО в ближайшее время.

«Я не могу этого гарантировать, но я говорю, что это всё ещё моя цель», — цитирует его Politico.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американские власти якобы не устанавливали каких-либо сроков по принятию Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс, но надеялись, что это произойдет быстро.

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