Прага, 23 июня, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Власти Чехии приняли решение остановить выдачу виз гражданам России и Белоруссии до конца марта 2023 года. Об этом сообщили в МИД страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

В министерстве рассказали, что принятое решение о запрете на выдачу виз гражданам России и Белоруссии, а также разрешений на длительное пребывание в Чехии будет действовать до конца марта 2023 года.

«Исключение составляют гуманитарные случаи», — говорится в заявлении МИД Чехии.

Отмечается, что мера направлена на оказание давления на российские и белорусские власти.