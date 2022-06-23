Кабул, 23 июня, 2022, 09:26 — ИА Регнум. По меньшей мере 400 человек стали жертвами наводнений в разных провинциях Афганистана, передает телеканал Tolo News со ссылкой на афганское министерство по устранению последствий стихийных бедствий.

Каспар Мембергер Старший. Потоп. 1588

Последние несколько дней в стране наблюдается сильные дожди. Под удар стихии попали провинции Кабул, Панджшер, Хост, Пактия, Нангархар и ряд других. Люди, которые лишились жилья из-за наводнений, были эвакуированы в безопасные места.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня оперативный центр по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Бангладеш объявил, что в результате наводнений, вызванных проливными сезонными дождями в республике, погибли не менее 36 человек.