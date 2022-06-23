София, , 09:36 — REGNUM Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что парламент вынес вотум недоверия его правительству из-за действий трёх политиков и посла России в стране Элеоноры Митрофановой. Об этом сообщает издание Novinite.

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков Mi.government.bg

По словам премьера, его правительство «свергли» бизнесмен и бывший депутат Делян Пеевски, лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов, лидер партии «Есть такой народ» (ЕТН) Слави Трифонов и посол Митрофанова. Депутаты партии ГЕРБ выдвинули вотум недоверия правительству, а партия ЕТН ранее покинула правительственную коалицию.

«Это была честь для меня возглавлять правительство, которое свергли Пеевски, Борисов, Трифонов и Митрофанова», — сказал Петков.

Петков также заявил, что хотел защищать интересы страны, когда руководил правительством, но оппозиционная партия «Возрождение» допустила «проникновение российских интересов», передаёт радиостанция BNR.

Как сообщало ИА REGNUM, парламент Болгарии проголосовал за вынесение вотума недоверия коалиционному правительству. В пользу досрочного сложения полномочий Совета министров, который возглавляет Петков, высказались 123 депутата, против — 116. Для одобрения инициативы достаточно 121 голоса.

Читайте также: Парламент Болгарии проголосовал за отставку правительства страны