Вашингтон, 23 июня, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Портал Wccftech опубликовал результаты тестирования дискретной видеокарты Intel Arc A380. Статья была выложена 23 июня на сайте издания.

Видеокарты

Редакция портала отметила, что видеокарта начала продаваться в Китае примерно в то время, как она и предсказывала. Журналисты обратились к китайским коллегам с просьбой протестировать устройство. Тесты производились на ПК, оборудованном процессором Intel Core i5 12 600k и 32 гигабайтами оперативной памяти (DDR4 3200 МГц). В рамках основного исследования Intel Arc A380 сравнили с видеокартами Nvidia GeForce GTX 1650 и AMD Radeon RX 6400, производительность которых находится на примерно том же уровне.

По итогам тестирования выяснилось, что Intel Arc A380 обошла RX 6400 в таких играх, как Total War: Troy, Naraka Bladepoint, The Witcher 3 и F1 2021. В синтетическом тесте 3DMark Timespy производительность видеокарты Intel была даже выше, чем у AMD RX 6500 XT. Авторы материала отметили, что, вероятно, производительность Arc A380 будет «расти» по мере того, как Intel будет выпускать новые драйвера. С подробными результатами тестирования и выводами желающие могут ознакомиться в статье.

Для справки: Intel Arc A380 производится на основе 6-нм техпроцесса (TSMC N6). Видеокарта имеет 1024 ядра FP32 (каждое ядро ​​Xe имеет 128 ядер FP32), оборудована 6 гигабайтами видеопамяти GDDR6, значение её показателя TBP (Total Board Power — полная мощность платы) колеблется в диапазоне от 75 Вт до 87 Вт. В Китае видеокарта продаётся по цене 880 юаней.