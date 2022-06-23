Джакарта, 23 июня 2022, 08:26 — REGNUM В Индонезии самолет Susi Air потерпел крушение во время перелета из Тимики в Думу (Папуа) 23 июня, сообщает CNN Indonesia.
Эту новость подтвердила владелица авиакомпании Суси Пуджиастути.
«Печальные новости: самолет Susiair Pilatus Porter PK BVM Dayl Peter Houzet попал в аварию на маршруте Тимика-Дума», — написала Суси Пуджиастути на своей странице в Twitter.
На борту самолета находилось шесть пассажиров. Всем удалось спастись.
Пока не известна основная причина авиакатастрофы.